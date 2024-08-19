Огромная пробка образовалась на мосту в Улан-Удэ из-за ДТП

В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП, случившегося сегодня около 12 часов дня на мосту «Бегущая лань».





«44-летний водитель автомашины «Ауди», находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем «Хино Рейнджер» с последующим столкновением с автомашиной «Тойота». В результате аварии в больницу для осмотра доставлены двое детей из «Тойоты». Оба ребёнка были пристёгнуты», - рассказали в Госавтоинспекции.







Из-за аварии на Левом берегу образовалась огромная пробка. Сейчас движение осуществляется по одной полосе. Инспекторы ожидают прибытия эвакуатора, чтобы убрать с дороги разбитую машину виновника аварии.Фото: ГИБДД Бурятии, мэрия Улан-Удэ