Происшествия 19.08.2024 в 15:03

Огромная пробка образовалась на мосту в Улан-Удэ из-за ДТП

Аварию устроил пьяный водитель «Ауди»
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Текст: Андрей Константинов
Огромная пробка образовалась на мосту в Улан-Удэ из-за ДТП
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП, случившегося сегодня около 12 часов дня на мосту «Бегущая лань».


«44-летний водитель автомашины «Ауди», находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем «Хино Рейнджер» с последующим столкновением с автомашиной «Тойота». В результате аварии в больницу для осмотра доставлены двое детей из «Тойоты». Оба ребёнка были пристёгнуты», - рассказали в Госавтоинспекции.


Из-за аварии на Левом берегу образовалась огромная пробка. Сейчас движение осуществляется по одной полосе. Инспекторы ожидают прибытия эвакуатора, чтобы убрать с дороги разбитую машину виновника аварии.

Фото: ГИБДД Бурятии, мэрия Улан-Удэ
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