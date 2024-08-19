Происшествия 19.08.2024 в 15:28

Житель Бурятии попросил смягчить наказание пытавшейся убить его женщине

Вместе с ее защитником они подали апелляцию в Верховный суд республики
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Текст: Елена Кокорина
Житель Бурятии попросил смягчить наказание пытавшейся убить его женщине

Женщина, приговоренная к 4-м годам лишения свободы за покушение на убийство жителя Бурятии, не согласилась с приговором суда. Осужденная, вместе со своим защитником и самим потерпевшим, обратились в Верховный суд, чтобы смягчить приговор и назначить ей наказание, не связанное с лишением свободы.

- Верховным судом республики рассмотрены их апелляционные жалобы на приговор Тарбагатайского районного суда от 29 мая 2024 года. Районный суд приговорил женщину к четырем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Но все участники процесса не согласились с приговором суда и просили переквалифицировать действия осужденной, назначив ей наказание, не связанное с лишением свободы, - рассказали в пресс-службе Верховного суда республики.

Между тем, суд апелляционной инстанции не нашел оснований для переквалификации действий осужденной.

- Тарбагатайский суд верно квалифицировал действия осужденной, как покушение на убийство, следовательно, оснований для смягчения наказания не имеется. При решении вопроса о виде и размере назначаемого наказания, суд в полной мере учел все обстоятельства, поэтому апелляционные жалобы осужденной, ее защитника и потерпевшего были оставлены без удовлетворения, - добавили в Верховном суде.

Фото: loon.site

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