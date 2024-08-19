Происшествия 19.08.2024 в 16:38

Украл, выпил, в тюрьму: романтик из Бурятии снова отправится за решетку

Подвыпивший вор позарился на сломанный пылесос в чужом гараже
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Текст: Елена Кокорина
Украл, выпил, в тюрьму: романтик из Бурятии снова отправится за решетку

В Бурятии подвыпивший вор со «стажем» попался на краже сломанного пылесоса по отпечаткам пальцев, оставленным на месте преступления. Пылесос он впоследствии выкинул, а вот резиновую лодку, которую также прихватил из соседнего гаража, решил оставить себе.

В полицию Октябрьского района с заявлением о краже обратилась 35-летняя горожанка.

- Женщина рассказала, что в ее гараж в районе Мелькомбината проник неизвестный, похитил резиновую лодку и пылесос. Оперативники уголовного розыска задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался 35-летний житель пригородного ДНТ. Как оказалось, задержанный собирал в гаражном кооперативе металлолом для сдачи и решил проникнуть в один из гаражных боксов. Замок он сломал при помощи лома, - рассказали в МВД республики.

Неработающий пылесос мужчина выбросил, а лодку оставил для личного пользования. Она изъята по месту его жительства.

- Раскрытию преступления, а именно, установлению личности злоумышленника способствовали следы отпечатков пальцев, изъятые экспертом-криминалистом на месте происшествия. Гражданин был ранее судим за имущественные преступления. В данное время нигде не работает. В момент совершения противоправного деяния находился в состоянии алкогольного опьянения, - добавили в полиции.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: Номер один

 

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кража гараж пылесос

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