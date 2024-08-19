Житель Бурятии зарезал односельчанку и спрятал ее тело в подполе

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого жителя Кабанского района. Он обвинялся в убийстве, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и краже.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, вечером 19 мая в селе Кабанск мужчина выпивал со знакомой односельчанкой. В ходе возникшей на фоне алкогольного опьянения ссоры он несколько раз ударил женщину кулаками по голове, причинив той серьезные травмы.15 июня похожая пьянка закончилась трагически. Обвиняемый пришел в гости к другой односельчанке и стал с ней выпивать. Спустя некоторое время между ними произошла ссора. В её ходе гость схватил со стола кухонный нож и нанес им несколько ударов в шею, лицо и грудь женщины. От полученных ран она скончалась. Спрятав тело в подполе, злоумышленник похитил деньги из кошелька односельчанки, после чего скрылся. Однако вскоре его задержали правоохранители и поместили в СИЗО.Рассмотрев материалы дела, суд признал сельчанина виновным. Он приговорен к 11 годам лишения свободы в колонии особого режима.Фото: «Номер один»