Два землетрясения случились этой ночью в Бурятии

Два землетрясения с разницей чуть более часа произошли сегодня ночью в Муйском районе Бурятии. Первое случилось в 1:19, второе - в 2:43 ночи. Магнитуда подземных толчков составила 4,6 и 3,1 балла, сообщили в Байкальском филиале «Единой геофизической службы РАН». Эпицентр землетрясений находился в 22 км восточнее поселка Северомуйск.«По информации ЕДДС Муйского района, в Северомуйске ощущались толчки до 3 баллов. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме», - сообщили в МЧС Бурятии.Фото: Байкальский филиал «Единой геофизической службы РАН»