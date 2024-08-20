Происшествия 20.08.2024 в 09:11
Два землетрясения случились этой ночью в Бурятии
Их магнитуда составила 4,6 и 3,1 балла
Текст: Андрей Константинов
Два землетрясения с разницей чуть более часа произошли сегодня ночью в Муйском районе Бурятии. Первое случилось в 1:19, второе - в 2:43 ночи. Магнитуда подземных толчков составила 4,6 и 3,1 балла, сообщили в Байкальском филиале «Единой геофизической службы РАН». Эпицентр землетрясений находился в 22 км восточнее поселка Северомуйск.
«По информации ЕДДС Муйского района, в Северомуйске ощущались толчки до 3 баллов. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме», - сообщили в МЧС Бурятии.
Фото: Байкальский филиал «Единой геофизической службы РАН»
«По информации ЕДДС Муйского района, в Северомуйске ощущались толчки до 3 баллов. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме», - сообщили в МЧС Бурятии.
Фото: Байкальский филиал «Единой геофизической службы РАН»
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