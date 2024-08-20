Происшествия 20.08.2024 в 09:10

Полицейские в Улан-Удэ спасли двухмесячного малыша

Они экстренно доставили его в больницу
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Полицейские в Улан-Удэ спасли двухмесячного малыша

В Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции помогли экстренно доставить двухмесячного ребенка в больницу. Малыш нуждался в срочной помощи врачей.

- Во время несения службы в вечернее время к экипажу ДПС в составе Эрдэма Жигжитова и Балдана Гомжапова обратилась женщина с просьбой доставить ее с ребенком в Детскую республиканскую клиническую больницу. Ребенку была нужна срочная помощь медиков. Полицейские пересадили маму с мальчиком в патрульный автомобиль, и, включив светозвуковые сигналы, молниеносно доставили их в больницу, передав в руки медиков, - рассказали в полиции республики.

В больнице мальчику оказали квалифицированную помощь. Благодаря своевременным действиям полицейских в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Женщина от всего сердца поблагодарила неравнодушных сотрудников полиции за оказанную помощь.

- Благодаря сотрудникам ГАИ с моим ребенком все в порядке. Огромное спасибо всем полицейским, которые помогают в подобных ситуациях, - сказала мать двухмесячного мальчика Анна.

Фото: скриншот видео МВД Медиа


Теги
ребенок врачи полиция ГАИ помощь

Все новости

Жительница Бурятии украла деньги в аэропорту Иркутска и улетела в Магадан
20.08.2024 в 10:10
В Бурятии скоро внедрят цифровое удостоверение для многодетных семей
20.08.2024 в 10:02
В районе Бурятии врачам не оплачивают сверхурочную работу
20.08.2024 в 09:53
В селе Заиграево в Бурятии завершают ремонт центральной улицы
20.08.2024 в 09:48
В селе Бурятии иномарка протаранила трактор
20.08.2024 в 09:37
На север Бурятии открыт дополнительный рейс
20.08.2024 в 09:37
Квартира в Улан-Удэ чуть не сгорела из-за неисправной проводки
20.08.2024 в 09:34
Мошеннику в Бурятии ужесточили наказание
20.08.2024 в 09:25
В Бурятии возникли три новых пожара в лесах
20.08.2024 в 09:20
Два землетрясения случились этой ночью в Бурятии
20.08.2024 в 09:11
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 августа

Читайте также
Жительница Бурятии украла деньги в аэропорту Иркутска и улетела в Магадан
Она позарилась на 20 тысяч рублей в чужой сумке
20.08.2024 в 10:10
В районе Бурятии врачам не оплачивают сверхурочную работу
В дело вмешалась местная прокуратура
20.08.2024 в 09:53
В селе Бурятии иномарка протаранила трактор
Молодой водитель не рассчитал дистанцию
20.08.2024 в 09:37
Квартира в Улан-Удэ чуть не сгорела из-за неисправной проводки
Еще до приезда пожарных из дома эвакуировалось 15 человек
20.08.2024 в 09:34
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru