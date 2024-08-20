Полицейские в Улан-Удэ спасли двухмесячного малыша

В Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции помогли экстренно доставить двухмесячного ребенка в больницу. Малыш нуждался в срочной помощи врачей.

- Во время несения службы в вечернее время к экипажу ДПС в составе Эрдэма Жигжитова и Балдана Гомжапова обратилась женщина с просьбой доставить ее с ребенком в Детскую республиканскую клиническую больницу. Ребенку была нужна срочная помощь медиков. Полицейские пересадили маму с мальчиком в патрульный автомобиль, и, включив светозвуковые сигналы, молниеносно доставили их в больницу, передав в руки медиков, - рассказали в полиции республики.

В больнице мальчику оказали квалифицированную помощь. Благодаря своевременным действиям полицейских в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Женщина от всего сердца поблагодарила неравнодушных сотрудников полиции за оказанную помощь.

- Благодаря сотрудникам ГАИ с моим ребенком все в порядке. Огромное спасибо всем полицейским, которые помогают в подобных ситуациях, - сказала мать двухмесячного мальчика Анна.

Фото: скриншот видео МВД Медиа