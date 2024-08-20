Мошеннику в Бурятии ужесточили наказание

В Бурятии по представлению прокурора телефонному мошеннику назначено более строгое наказание. Верховный суд увеличил ему срок с 4-х до 5,5 лет.

Жителя Улан-Удэ признали виновным в совершении 9 преступлений по статье мошенничество в значительном размере, совершенному группой лиц и приговорили к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

- Судом установлено, что в июне 2023 года мужчина по указанию сообщников получил деньги от девяти граждан, введенных в заблуждение телефонными мошенниками. Гособвинитель не согласился с приговором суда, посчитав его слишком мягким и оспорил его в апелляционном порядке, - рассказали в прокуратуре республики.

Верховный суд представление прокурора удовлетворил, вынес апелляционный приговор, которым назначил виновному более строгое наказание в виде 5,5 лет лишения свободы.

Фото: loon.site