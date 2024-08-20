Квартира в Улан-Удэ чуть не сгорела из-за неисправной проводки

Сегодня в Улан-Удэ в поселке Энергетик чуть не сгорела квартира. Сообщение о пожаре поступило ранним утром.

- На момент прибытия первого подразделения огнеборцев Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона из окон квартиры на втором этаже шёл густой, едкий дым. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 15 человек. Звеньями газодымозащитной службы была организована проверка всех помещений. Пострадавших нет, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар в квартире на площади 8 квадратных метров. Для тушение пожара было задействовано 26 человек и 7 единиц техники.

Сейчас на месте работает дознаватель МЧС России.

Предварительно загорание произошло из-за аварийного режима работы электрооборудования.

Фото: РА ГО и ЧС