Происшествия 20.08.2024 в 09:37

В селе Бурятии иномарка протаранила трактор

Молодой водитель не рассчитал дистанцию
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Текст: Елена Кокорина
В селе Бурятии иномарка протаранила трактор

Вчера, 19 августа, в Бурятии произошло ДТП с участием трактора. Водитель иномарки не рассчитал расстояние до впереди идущего трактора и столкнулся с ним.

Авария случилась в Кабанском районе республики.

- Утром в 35-летний водитель автомобиля «Ниссан АД», следовал со стороны села Нюки в направлении села Кабанск. Не учтя дистанцию до впереди движущегося транспортного средства он столкнулся с трактором «МТЗ-82». За рулем сельхозтехники находился водителя 1963 года рождения. Водитель иномарки с травмами госпитализирован в медицинское учреждение, - рассказали в ГИБДД республики.

Также в полиции сообщили, что вчера на территории республики было выявлено более 300 нарушений ПДД. Задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 20 нетрезвых водителей. За сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 32 аварии, среди которых есть пострадавшие.

Фото: ГИБДД РБ

 

 

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с 14 по 20 августа

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