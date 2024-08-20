Происшествия 20.08.2024 в 09:53
В районе Бурятии врачам не оплачивают сверхурочную работу
В дело вмешалась местная прокуратура
Текст: Елена Кокорина
Накануне прокуратура Бичурского района Бурятии провела проверку центральной районной больницы и выявила нарушения.
- Установлено, что одному из работников медицинского учреждения не осуществлялась выплата заработной платы за сверхурочные работы. В результате чего перед ней образовалась задолженность, - рассказали в прокуратуре республики.
На основании нарушения прокурор района внес представление главному врачу больницы. По результатам его рассмотрения долг перед работником в размере 19 тысяч рублей был погашен.
Фото: Номер один
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