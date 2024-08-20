Жительница Бурятии украла деньги в аэропорту Иркутска и улетела в Магадан

Жительница Бурятии попалась в аэропорту на краже 20 тысяч рублей. Она взяла их из забытой кем-то в туалете сумки.

Обнаружив пропажу, потерпевшая иркутянка обратилась в дежурную часть Иркутского ЛО МВД России на воздушном транспорте.

- В ходе работы полицейские установили подозреваемую. Ей оказалась 22-летняя жительница Бурятии, которая через Иркутск следовала на вахту. При этом злоумышленница успела улететь рейсом «Иркутск - Домодедово», и далее в Магадан. При взаимодействии сотрудников Владивостокского ЛУ МВД на транспорте девушку задержали в аэропорту Магадана, - рассказали в Транспортной полиции Прибайкалья.

Девушка рассказала, что находясь в туалете аэропорта Иркутска увидела сумку, которая висела на крючке дверцы. Открыв ее, обнаружила 20 тысяч руб. Деньги забрала и улетела в Домодедово, где положила их на банковскую карту в торговом центре.

- Возбуждено уголовное дело. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается, - добавили в транспортной полиции республики.

Фото: Елена Кокорина