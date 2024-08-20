Происшествия 20.08.2024 в 10:16

В Бурятии продолжается серия землетрясений

С утра зафиксированы новые подземные толчки
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии продолжается серия землетрясений
Череда землетрясений продолжилась сегодня утром в Муйском районе Бурятии. Там зафиксировали уже четыре новых подземных толчка.

Первое утреннее землетрясение зафиксировали в 9:13, сообщает вайбер-чат «Муя-инфо.24/7» со ссылкой на Байкальский филиал «Единой геофизической службы РАН». Его эпицентр находился юго-западнее поселка Северомуйск, магнитуда составила 3,7 балла. В 9:20 район тряхнуло еще раз.

Уже в 9:29 зафиксировали новые подземные толчки в 10 км юго-восточнее Северомуйска. Их магнитуда составила 3,3 балла.

Еще одно землетрясение магнитудой 3,1 балла случилось в 9:58 восточнее Северомуйска.


Напомним, этой ночью в Муйском районе случилось два землетрясения магнитудой 4,6 и 3,1 балла.

Фото: Байкальский филиал «Единой геофизической службы РАН»
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