В Бурятии продолжается серия землетрясений

Уже в 9:29 зафиксировали новые подземные толчки в 10 км юго-восточнее Северомуйска. Их магнитуда составила 3,3 балла.





Еще одно землетрясение магнитудой 3,1 балла случилось в 9:58 восточнее Северомуйска.



