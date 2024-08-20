В Бурятии из детдома сбежал 16-летний мальчик

В Улан-Удэ сотрудниками оперативного сыскного отдела Уголовного розыска МВД разыскивается 16-летний Константин Бычковский. 11 августа он покинул детский дом в поселке Баргузин и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: европейской внешности, на вид 16 лет, рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные коротко стриженные.

Был одет в белую мастерку с синими лампасами, черные спортивные штаны и темные кроссовки.

При наличии информации о разыскиваемом или его местонахождении просим незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 8(983) 535-60-91, 8(924) 390-60-60, 8(3012) 44-02-02 или 102.

Фото: МВД РБ