В Улан-Удэ пассажирский автобус на полном ходу сбил женщину

«По предварительным данным, на нерегулируемом пешеходном переходе 65-летний водитель автомобиля «Газель», следовавший по маршруту № 70, сбил 66-летнюю женщину. В результате наезда пенсионерка получила травмы и была госпитализирована», - сообщили в Госавтоинспекции.







Происшествие попало на дорожную камеру. На кадрах видно, как легковушка на левой полосе дороги останавливается, чтобы пропустить пешехода. В этот момент автобус, ехавший по правой полосе, на большой скорости сбивает женщину, даже не предприняв попытки затормозить. Как водитель автобуса умудрился не заметить пенсионерку, совершенно непонятно.







В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП, случившегося сегодня утром на улице Забайкальской.ГИБДД напоминает водителям о необходимости снижения скорости при приближении к пешеходному переходу. Пешеходам рекомендуют перед началом движения убедиться в безопасности своих действий и дождаться остановки транспорта.Фото: ГИБДД Бурятии