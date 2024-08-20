Происшествия 20.08.2024 в 12:14

В Улан-Удэ пассажирский автобус на полном ходу сбил женщину

Наезд произошел на пешеходном переходе
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ пассажирский автобус на полном ходу сбил женщину
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП, случившегося сегодня утром на улице Забайкальской.

«По предварительным данным, на нерегулируемом пешеходном переходе 65-летний водитель автомобиля «Газель», следовавший по маршруту № 70, сбил 66-летнюю женщину. В результате наезда пенсионерка получила травмы и была госпитализирована», - сообщили в Госавтоинспекции.


Происшествие попало на дорожную камеру. На кадрах видно, как легковушка на левой полосе дороги останавливается, чтобы пропустить пешехода. В этот момент автобус, ехавший по правой полосе, на большой скорости сбивает женщину, даже не предприняв попытки затормозить. Как водитель автобуса умудрился не заметить пенсионерку, совершенно непонятно.


ГИБДД напоминает водителям о необходимости снижения скорости при приближении к пешеходному переходу. Пешеходам рекомендуют перед началом движения убедиться в безопасности своих действий и дождаться остановки транспорта.

Фото: ГИБДД Бурятии
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