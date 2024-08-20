Происшествия 20.08.2024 в 12:34

В Бурятии не обнаружили разрушений в поселке после серии землетрясений

Объекты жизнеобеспечения в Северомуйске работают в штатном режиме
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии не обнаружили разрушений в поселке после серии землетрясений
В Муйском районе Бурятии рабочая группа завершила обследование поселка Северомуйск после серии случившихся ночью и утром землетрясений.

«Разрушений ее выявлено. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме», - сообщили в вайбер-чате «Муя-инфо.24/7».

Напомним, сегодня ночью в Муйском районе Бурятии произошло два землетрясения магнитудой 4,6 и 3,1 балла. С утра район вновь начало сильно трясти – там зафиксировали целую серию подземных толчков.

Фото: «Муя-инфо.24/7»
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