Жительница Улан-Удэ без особых раздумий перевела 1,4 млн рублей аферистам

19 августа в полицию Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве обратилась 50-летняя горожанка. Женщина перевела на «безопасные счета» все личные сбережения – 1 миллион 400 тысяч рублей.Как рассказали в МВД Бурятии, в схеме обмана улан-удэнки участвовали лже-представитель портала Государственных услуг и лже-сотрудник Центрального банка. Они убедили женщину перевести личные сбережения двумя траншами на «безопасные счета». Сначала потерпевшая перевела 800 тысяч рублей, а спустя пару дней – еще 620 тысяч рублей. Злоумышленники сказали горожанке, что деньги вернутся после задержания мошенников.Спустя еще пару дней аферисты начали убеждать женщину исчерпать кредитный лимит, после недолгих раздумий она подала заявку в банк на оформление кредита на 300 тысяч рублей. Когда заявки находились на рассмотрении, мошенники заявили горожанке, что сотрудничество между ними заканчивается из-за невыполнения условий размещения средств на «безопасных счетах» и прекратили общение.Только тогда улан-удэнка осознала, что стала жертвой обмана. Как отметили в МВД, женщина принимала участие в профилактических мероприятиях, знала о существующих схемах мошенничества, но доверилась из-за того, что ранее действительно обращалась в службу поддержки Госуслуг.Фото: «Номер один»