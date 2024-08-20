Происшествия 20.08.2024 в 13:25

Задымленность в лесах Бурятии связана с пожарами в Забайкальском крае

Там обнаружены 54 возгорания на площади более 74 тыс. гектаров
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Задымленность в лесах Бурятии связана с пожарами в Забайкальском крае

Задымленность в районах республики связана с лесными пожарами, которые действуют на территории Забайкальского края. По данным ФБУ «Авиалесоохрана» в Забайкальском крае действует 54 возгорания на площади более 74 тысяч га, сообщили в РАЛХе.

В Бурятии лесопожарная обстановка находится под контролем специалистов Республиканского агентства лесного хозяйства. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет. Ведутся работы по ликвидации 7 лесных пожаров на землях лесного фонда.

Лесники просят жителей и гостей республики сохранять спокойствие. Нужно воздержаться от длительного пребывания на улице, пользоваться защитными масками, респираторами, марлевыми повязками.

Обо всех возгораниях в лесу необходимо сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.

 

Фото: РАЛХ

Теги
пожар бурятия

Все новости

«Он - монстр, бил меня даже беременную»
20.08.2024 в 14:47
Улан-удэнцам напомнили об отключении горячей воды
20.08.2024 в 14:10
Без помощи не оставят
20.08.2024 в 13:55
Жителей Бурятии предупредили об ухудшении погоды
20.08.2024 в 13:50
Юных жителей Бурятии приглашают на детский конкурс фотографий
20.08.2024 в 13:46
12 бурятских компаний выразили готовность экспортировать продукты в Монголию
20.08.2024 в 13:43
Задымленность в лесах Бурятии связана с пожарами в Забайкальском крае
20.08.2024 в 13:25
Многодетные семьи Бурятии успешно открывают свое дело
20.08.2024 в 13:07
Жительница Улан-Удэ без особых раздумий перевела 1,4 млн рублей аферистам
20.08.2024 в 12:50
В Бурятии не обнаружили разрушений в поселке после серии землетрясений
20.08.2024 в 12:34
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 августа

Читайте также
«Он - монстр, бил меня даже беременную»
Девушка родила ребенка от парня, который похитил ее
20.08.2024 в 14:47
Жительница Улан-Удэ без особых раздумий перевела 1,4 млн рублей аферистам
Женщина знала о существующих схемах обмана, но это ей не помогло
20.08.2024 в 12:50
В Бурятии не обнаружили разрушений в поселке после серии землетрясений
Объекты жизнеобеспечения в Северомуйске работают в штатном режиме
20.08.2024 в 12:34
В Улан-Удэ пассажирский автобус на полном ходу сбил женщину
Наезд произошел на пешеходном переходе
20.08.2024 в 12:14
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru