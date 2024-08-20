Задымленность в лесах Бурятии связана с пожарами в Забайкальском крае

Задымленность в районах республики связана с лесными пожарами, которые действуют на территории Забайкальского края. По данным ФБУ «Авиалесоохрана» в Забайкальском крае действует 54 возгорания на площади более 74 тысяч га, сообщили в РАЛХе.

В Бурятии лесопожарная обстановка находится под контролем специалистов Республиканского агентства лесного хозяйства. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет. Ведутся работы по ликвидации 7 лесных пожаров на землях лесного фонда.

Лесники просят жителей и гостей республики сохранять спокойствие. Нужно воздержаться от длительного пребывания на улице, пользоваться защитными масками, респираторами, марлевыми повязками.

Обо всех возгораниях в лесу необходимо сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.

Фото: РАЛХ