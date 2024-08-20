Происшествия 20.08.2024 в 14:47
«Он - монстр, бил меня даже беременную»
Девушка родила ребенка от парня, который похитил ее
Текст: КП-Новосибирск
27-летнего новосибирца судят за похищение и истязания бывшей девушки. Она родила от похитителя ребенка, сбежала с дочкой и написала заявление о преступлении на сайт МВД. Обвиняемый настаивает: его оговорили, чтобы не давать видеться с маленькой дочкой. Его жертва в эксклюзивном интервью КП-Новосибирск рассказала свою версию.
«Я кричала в подъезде, никто не помог»
Нина Осинцева пять лет назад впервые вышла замуж. Но счастливой жизни не получилось. Муж изменял, и брак дал трещину. Нина собрала вещи, ушла от супруга. И почти сразу встретила нового спутника жизни — это был Николай Шалюк.
- Мы стали вместе жить в квартире его родителей осенью 2020 года. У нас был общий бюджет, Николай работал водителем-экспедитором, я - продавцом в обувном салоне, потом перешла в зоомагазин. Первые полгода он казался нормальным, только иногда проверял переписки в телефоне. Я жила в режиме «работа-дом», с первым мужем не успела развестись, но не общалась. Потом я случайно узнала, что Коля списывается и флиртует со своей бывшей, то есть у меня проверяет переписки, а сам нечестен, — рассказала Нина Осинцева.
Из-за ревности ссоры и скандалы в паре происходили всё чаще. То Николай обвинял Нину в неверности, то она его. В итоге девушка решила уйти. Сняла себе квартиру. Николай предложил помочь перевезти вещи, и Нина согласилась.
- Мы встретились 12 августа 2021 года. Коля вел себя культурно, но потом позвонил мой первый муж, чтобы обсудить развод. Николай услышал это, рассвирепел и набросился на меня. Отобрал телефон, начал избивать еще на съемной квартире. Затем затолкал в свою «Тойоту» и отвез к себе домой. Там запер меня, бил. На следующий день я смогла вырваться из квартиры в подъезд и закричала: «Помогите», но никто не откликнулся. А Николай силой затащил меня обратно в квартиру, — рассказала Нина.
Пряталась во рву от похитителя
Согласно материалам дела, ревнивец четыре дня держал девушку взаперти, каждый день избивал.
- Он был трезвый, просто в бешенстве. После моей попытки сбежать ужесточился. Водил ножом по телу и угрожал убить, порезал бедро. Затем отрезал прядь волос. В последний вечер избивал пять часов. Он не стал вызывать врачей, просто заклеил мне рану на глазнице лейкопластырем, - рассказала Нина Осинцева. - Телефон мой все время был у него, и я не могла позвать на помощь, ответить на звонки обеспокоенных друзей, с работы. Я собрала все силы, успокоилась и смогла убедить его, что буду с ним. Попросила отпустить меня до машины за сигаретами. И попросила отдать мне телефон.
Девушка закрыла Николая в квартире, бросила ключи от машины на капот и побежала к сестре.
- Я бежала и чертовски его боялась. Мне казалось, он быстро выберется из квартиры и меня убьет. По пути я даже пряталась в противопожарном рву. И вот так, петляя, добралась до квартиры сестры. Та, когда открыла дверь, разрыдалась: на мне не было живого места, - показывает фотографии с того дня Нина.
Скорая отвезла девушку в больницу №34, там зафиксировали резаную рану бедра, перелом глазницы, сотрясение, ссадины и ушибы. Нина перенесла операцию по восстановлению кости глазницы. Тем же вечером полицейские задержали Николая, но наутро отпустили и не стали возбуждать уголовное дело.
- Следователи МВД опрашивали меня в больнице, я уже не помню, что говорила. Шалюк навестил меня тогда, извинился и принес лекарства. Он пытался загладить вину, снова стал добреньким. И уговорил вернуться к нему. Я пожалела, дала шанс. Полиция не стала привлекать его к уголовной ответственности, а я даже вновь переехала к нему. Но через пару недель все началось заново: ревность, избиения, на работу я приходила в синяках. Я жила в страхе, боялась сказать родителям, не могла решиться пойти в полицию. Об этой ситуации знала только сестра, она меня поддерживала, - рассказала Нина Осинцева. – В конце 2021 года я написала заявление на Шалюка в отделе полиции, мне сказали положить его в ящик и ждать звонка. Талончик мне не дали и с тех пор никто не звонил.
Угрожает забрать ребенка
В марте 2022 года Нина забеременела, через четыре месяца поехала на УЗИ. По пути обратно Николай устроил скандал прямо в машине, стал бить по лицу. Нина закричала, это услышал прохожий мужчина – он перекрыл путь авто, и Шалюк прекратил лупить девушку.
- Николай никогда особо меня не обеспечивал, наоборот, в основном я зарабатывала и приносила деньги в семью. Только на поздних сроках моей беременности он пошел подрабатывать в такси. Сейчас он всем рассказывает, что был бы хорошим отцом, мол, готовился к рождению ребенка, покупал вещи, кроватку. Все это делалось на мои декретные деньги, в доказательство есть выписки со счета. Он – монстр, бил меня на седьмом месяце беременности, я даже попала в больницу на сохранение из-за угрозы выкидыша. Весной-летом мы несколько раз расставались, но он находил мне причину вернуться, - признается девушка.
В ноябре Нина родила здоровую девочку, Николай забрал ее с дочкой из роддома. Но не прошло и недели, как молодая мать съехала к родителям из-за скандалов. Нина хотела мирно расстаться и забыть о бывшем парне раз и навсегда.
- Николай – биологический отец дочки. После ухода от него я смогла развестись с первым мужем. Но по закону новорожденного ребенка автоматом записали на экс-супруга, а не на Колю. К тому же биологический отец ребенка не заявился в течение 300 дней. Да и говорил, что не уверен, что дочь его. Николай сам отказался от нее, а потом вдруг стал угрожать, что вообще заберет у меня ребенка. После этого я решила дать ход уголовному делу, я не хочу, чтобы в жизни моей девочки появился такой папаша. Я уже обращалась в полицию, но дело возбудили только после третьего обращения через онлайн-заявление, - говорит Нина.
В конце 2022 года Нина подала заявление через сайт ГУ МВД по Новосибирской области. Дело передали в СКР, назначили экспертизу, которая выявила вред здоровью средней тяжести. Николая отпустили под подписку о невыезде, ранее он не был судим. В начале 2024 года дело направили в Ленинский районный суд.
- Прошло три года после похищения, но следы избиения остались. У меня виден шрам от пореза на бедре, синяк от утюга. Шалюк опасен, его бывшая девушка жаловалась на насилие мне, но не пошла в полицию. Сейчас я вышла замуж за достойного человека, мы растим дочку, и я в безопасности. После всего пережитого решила переучиться на психолога кризисного центра, чтобы помогать жертвам домашнего насилия. А Николаю буду просить у суда реального лишения свободы, – призналась Нина Осинцева.
Имена и фамилии героев статьи изменены
«Я кричала в подъезде, никто не помог»
Нина Осинцева пять лет назад впервые вышла замуж. Но счастливой жизни не получилось. Муж изменял, и брак дал трещину. Нина собрала вещи, ушла от супруга. И почти сразу встретила нового спутника жизни — это был Николай Шалюк.
- Мы стали вместе жить в квартире его родителей осенью 2020 года. У нас был общий бюджет, Николай работал водителем-экспедитором, я - продавцом в обувном салоне, потом перешла в зоомагазин. Первые полгода он казался нормальным, только иногда проверял переписки в телефоне. Я жила в режиме «работа-дом», с первым мужем не успела развестись, но не общалась. Потом я случайно узнала, что Коля списывается и флиртует со своей бывшей, то есть у меня проверяет переписки, а сам нечестен, — рассказала Нина Осинцева.
Из-за ревности ссоры и скандалы в паре происходили всё чаще. То Николай обвинял Нину в неверности, то она его. В итоге девушка решила уйти. Сняла себе квартиру. Николай предложил помочь перевезти вещи, и Нина согласилась.
- Мы встретились 12 августа 2021 года. Коля вел себя культурно, но потом позвонил мой первый муж, чтобы обсудить развод. Николай услышал это, рассвирепел и набросился на меня. Отобрал телефон, начал избивать еще на съемной квартире. Затем затолкал в свою «Тойоту» и отвез к себе домой. Там запер меня, бил. На следующий день я смогла вырваться из квартиры в подъезд и закричала: «Помогите», но никто не откликнулся. А Николай силой затащил меня обратно в квартиру, — рассказала Нина.
Пряталась во рву от похитителя
Согласно материалам дела, ревнивец четыре дня держал девушку взаперти, каждый день избивал.
- Он был трезвый, просто в бешенстве. После моей попытки сбежать ужесточился. Водил ножом по телу и угрожал убить, порезал бедро. Затем отрезал прядь волос. В последний вечер избивал пять часов. Он не стал вызывать врачей, просто заклеил мне рану на глазнице лейкопластырем, - рассказала Нина Осинцева. - Телефон мой все время был у него, и я не могла позвать на помощь, ответить на звонки обеспокоенных друзей, с работы. Я собрала все силы, успокоилась и смогла убедить его, что буду с ним. Попросила отпустить меня до машины за сигаретами. И попросила отдать мне телефон.
Девушка закрыла Николая в квартире, бросила ключи от машины на капот и побежала к сестре.
- Я бежала и чертовски его боялась. Мне казалось, он быстро выберется из квартиры и меня убьет. По пути я даже пряталась в противопожарном рву. И вот так, петляя, добралась до квартиры сестры. Та, когда открыла дверь, разрыдалась: на мне не было живого места, - показывает фотографии с того дня Нина.
Скорая отвезла девушку в больницу №34, там зафиксировали резаную рану бедра, перелом глазницы, сотрясение, ссадины и ушибы. Нина перенесла операцию по восстановлению кости глазницы. Тем же вечером полицейские задержали Николая, но наутро отпустили и не стали возбуждать уголовное дело.
- Следователи МВД опрашивали меня в больнице, я уже не помню, что говорила. Шалюк навестил меня тогда, извинился и принес лекарства. Он пытался загладить вину, снова стал добреньким. И уговорил вернуться к нему. Я пожалела, дала шанс. Полиция не стала привлекать его к уголовной ответственности, а я даже вновь переехала к нему. Но через пару недель все началось заново: ревность, избиения, на работу я приходила в синяках. Я жила в страхе, боялась сказать родителям, не могла решиться пойти в полицию. Об этой ситуации знала только сестра, она меня поддерживала, - рассказала Нина Осинцева. – В конце 2021 года я написала заявление на Шалюка в отделе полиции, мне сказали положить его в ящик и ждать звонка. Талончик мне не дали и с тех пор никто не звонил.
Угрожает забрать ребенка
В марте 2022 года Нина забеременела, через четыре месяца поехала на УЗИ. По пути обратно Николай устроил скандал прямо в машине, стал бить по лицу. Нина закричала, это услышал прохожий мужчина – он перекрыл путь авто, и Шалюк прекратил лупить девушку.
- Николай никогда особо меня не обеспечивал, наоборот, в основном я зарабатывала и приносила деньги в семью. Только на поздних сроках моей беременности он пошел подрабатывать в такси. Сейчас он всем рассказывает, что был бы хорошим отцом, мол, готовился к рождению ребенка, покупал вещи, кроватку. Все это делалось на мои декретные деньги, в доказательство есть выписки со счета. Он – монстр, бил меня на седьмом месяце беременности, я даже попала в больницу на сохранение из-за угрозы выкидыша. Весной-летом мы несколько раз расставались, но он находил мне причину вернуться, - признается девушка.
В ноябре Нина родила здоровую девочку, Николай забрал ее с дочкой из роддома. Но не прошло и недели, как молодая мать съехала к родителям из-за скандалов. Нина хотела мирно расстаться и забыть о бывшем парне раз и навсегда.
- Николай – биологический отец дочки. После ухода от него я смогла развестись с первым мужем. Но по закону новорожденного ребенка автоматом записали на экс-супруга, а не на Колю. К тому же биологический отец ребенка не заявился в течение 300 дней. Да и говорил, что не уверен, что дочь его. Николай сам отказался от нее, а потом вдруг стал угрожать, что вообще заберет у меня ребенка. После этого я решила дать ход уголовному делу, я не хочу, чтобы в жизни моей девочки появился такой папаша. Я уже обращалась в полицию, но дело возбудили только после третьего обращения через онлайн-заявление, - говорит Нина.
В конце 2022 года Нина подала заявление через сайт ГУ МВД по Новосибирской области. Дело передали в СКР, назначили экспертизу, которая выявила вред здоровью средней тяжести. Николая отпустили под подписку о невыезде, ранее он не был судим. В начале 2024 года дело направили в Ленинский районный суд.
- Прошло три года после похищения, но следы избиения остались. У меня виден шрам от пореза на бедре, синяк от утюга. Шалюк опасен, его бывшая девушка жаловалась на насилие мне, но не пошла в полицию. Сейчас я вышла замуж за достойного человека, мы растим дочку, и я в безопасности. После всего пережитого решила переучиться на психолога кризисного центра, чтобы помогать жертвам домашнего насилия. А Николаю буду просить у суда реального лишения свободы, – призналась Нина Осинцева.
Имена и фамилии героев статьи изменены
Тегинасилие