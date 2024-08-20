Предпринимателя из Красноярска замели на таможне Бурятии с 7 тоннами нефрита

Семь тонн нефрита и жадеита изъяли у контрабандиста на таможне Бурятии. Стоимость полудрагоценных камней, которые житель Красноярска пытался провезти через границу составила 54 млн рублей.

- В августе 2021 года красноярский предприниматель задекларировал на Улан-Удэнском таможенном посту Бурятской таможни крупную партию нефрита с целью экспорта в Китай. В результате проведения таможенного досмотра и экспертизы установлено, что часть экспортируемой партии нефрита не соответствует по своим характеристикам заявленному в декларации на товары месту добычи ценного минерала: имеет другие качественные характеристики, повышающие его рыночную стоимость. Все это указывало на то, что нефрит был добыт на ином месторождении. Жадеит перемещался через таможенную границу без декларирования под прикрытием нефрита. В итоге, товар общей массой около 7 тонн у него изъяли, - рассказали на Бурятской таможне.

В 2022 году в отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело и попутно раскрыто еще одно преступление прошлых лет, связанное с контрабандой нефрита стоимостью 29 млн рублей из Красноярска в Казахстан. Оно было совершено этим же предпринимателем.

- За совершение контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ назначил мужчине наказание в виде 4-х лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Помимо этого, его оштрафовали на 820 тысяч рублей и конфисковали изъятые нефрит и жадеит.

Фото: Бурятская таможня