В Бурятии задержали женщину в федеральном розыске

В Бурятии росгвардейцы задержали женщину, объявленную в федеральный розыск. Избегая выплат алиментов, местная жительница задолжала своему ребенку более 170 тысяч рублей.

Задержали ее в Гусиноозерске. Внимание правоохранителей женщина обратила на себя тем, что при виде патрульного автомобиля спряталась за дом.

- При приближении автомобиля гражданка начала убегать, но все же была задержана. В ходе проверки документов и установления личности выяснилось, что женщина находится в федеральном розыске. По информации Управления Федеральной службы судебных приставов республике 34-летняя местная жительница на протяжении двух лет уклоняется от уплаты алиментов на содержание ребенка. Задолженность сегодня составляет более 170 тысяч рублей, - рассказали в Росгвардии республики.

Задержанную женщину доставили в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.

Фото: Росгвардия Бурятии