Происшествия 20.08.2024 в 15:25

В Бурятии задержали женщину в федеральном розыске

Она скрывалась, чтобы не платить алименты на ребенка
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии задержали женщину в федеральном розыске

В Бурятии росгвардейцы задержали женщину, объявленную в федеральный розыск. Избегая выплат алиментов, местная жительница задолжала своему ребенку более 170 тысяч рублей.

Задержали ее в Гусиноозерске. Внимание правоохранителей женщина обратила на себя тем, что при виде патрульного автомобиля спряталась за дом.

- При приближении автомобиля гражданка начала убегать, но все же была задержана. В ходе проверки документов и установления личности выяснилось, что женщина находится в федеральном розыске. По информации Управления Федеральной службы судебных приставов республике 34-летняя местная жительница на протяжении двух лет уклоняется от уплаты алиментов на содержание ребенка. Задолженность сегодня составляет более 170 тысяч рублей, - рассказали в Росгвардии республики.

Задержанную женщину доставили в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.

Фото: Росгвардия Бурятии

 

Теги
алименты задержание Росгвардия

Все новости

Улан-удэнцев зовут на закрытие проекта «Лето в библиотеке»
20.08.2024 в 15:52
В Улан-Удэ почти готов волейбольный центр
20.08.2024 в 15:47
Жителям Бурятии предлагают открыть счет по программе долгосрочных сбережений
20.08.2024 в 15:28
В Улан-Удэ вновь соберут мусор в «Чистый четверг»
20.08.2024 в 15:27
В Бурятии задержали женщину в федеральном розыске
20.08.2024 в 15:25
Предпринимателя из Красноярска замели на таможне Бурятии с 7 тоннами нефрита
20.08.2024 в 14:57
«Он - монстр, бил меня даже беременную»
20.08.2024 в 14:47
Улан-удэнцам напомнили об отключении горячей воды
20.08.2024 в 14:10
Без помощи не оставят
20.08.2024 в 13:55
Жителей Бурятии предупредили об ухудшении погоды
20.08.2024 в 13:50
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 августа

Читайте также
Предпринимателя из Красноярска замели на таможне Бурятии с 7 тоннами нефрита
Его стоимость составила 54 млн рублей
20.08.2024 в 14:57
«Он - монстр, бил меня даже беременную»
Девушка родила ребенка от парня, который похитил ее
20.08.2024 в 14:47
Задымленность в лесах Бурятии связана с пожарами в Забайкальском крае
Там обнаружены 54 возгорания на площади более 74 тыс. гектаров
20.08.2024 в 13:25
Жительница Улан-Удэ без особых раздумий перевела 1,4 млн рублей аферистам
Женщина знала о существующих схемах обмана, но это ей не помогло
20.08.2024 в 12:50
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru