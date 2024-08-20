Происшествия 20.08.2024 в 17:41

Осужденный в Бурятии предпочел сельскую пьянку принудительным работам

А суд предпочел заменить ему отработку на колонию строгого режима
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Текст: Елена Кокорина
Осужденный в Бурятии предпочел сельскую пьянку принудительным работам

Жителя Бурятии, получившего наказание в виде исправительных работ, отправят в колонию строгого режима. Суд принял такое решение, так как вместо отработки осужденный отправился в родное село пьянствовать.

Как рассказали в Верховном суде республики, осужденный отбывал наказание в виде принудительных работ в исправительном центре и был трудоустроен в магазин подсобным рабочим.

- 15 мая осужденный убыл в 6 часов 30 минут на работу и был обязан явиться в центр не позднее 21 часа 30 минут того же дня. Однако, по месту работы он отсутствовал, в назначенное время не явился, поэтому 16 мая начальником исправительного центра был объявлен в розыск. Полицейские задержали его лишь 24 мая в Еравнинском районе. Как пояснил сам мужчина, 16 мая он выехал в своё село, где до дня задержания употреблял спиртные напитки, - прокомментировали в Верховном суде.

За злостное нарушение порядка и условий отбывания принудительных работ, районный суд обоснованно заменил неотбытую часть наказания в виде 1 года 11 месяцев 27 дней принудительных работ на тот же срок с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Осужденный не согласился с решением Октябрьского суда и попытался его оспорить, однако Верховный суд оставил приговор без изменения.

Фото: loon.site

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