Происшествия 20.08.2024 в 17:46
Житель Улан-Удэ избил и задушил женщину
После расправы злоумышленник скрылся, но его удалось задержать
Текст: Андрей Константинов
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении ранее судимого жителя Улан-Удэ, обвиняемого в убийстве.
Как сообщили в следственном ведомстве, днем 3 февраля пьяный мужчина в квартире одного из домов на улице Чайковского в ходе ссоры избил сожительницу руками и ногами, а затем задушил. После расправы злоумышленник покинул квартиру и скрылся, однако вскоре правоохранители нашли и задержали его. Мужчине предъявили обвинение и взяли под стражу.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: pixabay.com
Как сообщили в следственном ведомстве, днем 3 февраля пьяный мужчина в квартире одного из домов на улице Чайковского в ходе ссоры избил сожительницу руками и ногами, а затем задушил. После расправы злоумышленник покинул квартиру и скрылся, однако вскоре правоохранители нашли и задержали его. Мужчине предъявили обвинение и взяли под стражу.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: pixabay.com
Тегиубийство