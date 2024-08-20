Происшествия 20.08.2024 в 17:46

Житель Улан-Удэ избил и задушил женщину

После расправы злоумышленник скрылся, но его удалось задержать
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Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ избил и задушил женщину
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении ранее судимого жителя Улан-Удэ, обвиняемого в убийстве.

Как сообщили в следственном ведомстве, днем 3 февраля пьяный мужчина в квартире одного из домов на улице Чайковского в ходе ссоры избил сожительницу руками и ногами, а затем задушил. После расправы злоумышленник покинул квартиру и скрылся, однако вскоре правоохранители нашли и задержали его. Мужчине предъявили обвинение и взяли под стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: pixabay.com
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