Происшествия 21.08.2024 в 09:06

Житель Улан-Удэ выбросил дорогой телефон подруги в сортир, чтобы та не сидела в соцсетях

В отношении мужчины возбудили уголовное дело
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Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ выбросил дорогой телефон подруги в сортир, чтобы та не сидела в соцсетях
В полицию Селенгинского района Бурятии поступило заявление от 32-летней жительницы Улан-Удэ. Женщина рассказала, что ее знакомый, с которым она вместе приехала на такси на турбазу на озере Щучье, забрал ее телефон, пластиковые контейнеры, ортопедическую подушку и курительное устройство. Ущерб составил 190 тысяч рублей.

«Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 38-летнего горожанина. Мужчина рассказал следователю, что между ним и его знакомой во время отдыха произошел конфликт – девушка приревновала мужчину к своей знакомой. А мужчина обвинил гражданку в том, что она много времени проводит в соцсетях. Он забрал у нее дорогой смартфон последней модели, выбросил его в первый попавшийся уличный туалет, сел на маршрутку и уехал в город. Часть вещей и продукты граждане забыли на туристической базе», - рассказали в МВД Бурятии.

По факту умышленного уничтожения чужого имущества в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Фото: «Номер один»

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