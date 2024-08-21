В Бурятии за сутки возникло 11 новых лесных пожаров

За прошедшие сутки в Бурятии обнаружили 11 новых лесных пожаров - в Баргузинском, Баунтовском, Курумканском и Северо-Байкальском районах. Причиной их возникновения стала сухая гроза, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства. За это же время было потушено 9 возгораний.«На утро 21 августа в республике действует 9 лесных пожаров: в Баргузинском, Баунтовском Курумканском и Северо-Байкальском районах. Их площадь составляет 205 га. Угрозы населенным пунктам нет. На тушении работает 101 человек из числа лесной охраны и сотрудников авиалесоохраны. Задействовано 11 единиц лесопожарной техники», - рассказали в РАЛХе.Фото: РАЛХ