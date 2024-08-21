В Бурятии за неуплату алиментов женщину лишили свободы

За уклонение от уплаты алиментов своему ребенку жительница угодила в колонию. Суд приговорил ее к лишению свободы на 2 года и 3 месяца.

- Суд установил, что лишенная родительских прав женщина без уважительных причин уклонялась от уплаты алиментов своим несовершеннолетним детям, за что была привлечена к административной ответственности. Однако выводы для себя она не сделала, работая и получая доход, алименты не выплачивала, - рассказали в прокуратуре

Советский районный суд г. Улан-Удэ назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 3 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Фото: loon.site