В Улан-Удэ пьяный водитель врезался в патрульный автомобиль ГИБДД

Необычное ДТП случилось вечером 20 августа на ул. Кундо в Улан-Удэ. Там 45-летний водитель «Таврии» выехал на встречную полосу и врезался в «Шкоду», на которой ехал патруль ГИБДД. Авария обошлась без пострадавших.«Водитель «Таврии» находился в состоянии опьянения, результат его освидетельствования показал 1,47 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Ранее мужчина уже задерживался за вождение в нетрезвом виде и был лишён прав. Теперь ему грозит уголовная ответственность за повторную езду в состоянии алкогольного опьянения», - рассказали в МВД Бурятии.В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.Фото: ГИБДД Бурятии