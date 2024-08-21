Происшествия 21.08.2024 в 10:13

В Улан-Удэ пьяный водитель врезался в патрульный автомобиль ГИБДД

Теперь мужчину ждет уголовное дело
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ пьяный водитель врезался в патрульный автомобиль ГИБДД
Необычное ДТП случилось вечером 20 августа на ул. Кундо в Улан-Удэ. Там 45-летний водитель «Таврии» выехал на встречную полосу и врезался в «Шкоду», на которой ехал патруль ГИБДД. Авария обошлась без пострадавших.

«Водитель «Таврии» находился в состоянии опьянения, результат его освидетельствования показал 1,47 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Ранее мужчина уже задерживался за вождение в нетрезвом виде и был лишён прав. Теперь ему грозит уголовная ответственность за повторную езду в состоянии алкогольного опьянения», - рассказали в МВД Бурятии.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

Фото: ГИБДД Бурятии
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