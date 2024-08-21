Жительница Бурятии сможет вернуть отданные мошенникам деньги

Жительница Бурятии став жертвой мошенников в 2022 году перевела им 220 тысяч рублей. Благодаря действиям прокуратуры у нее появилась возможность вернуть свои сбережения.

Прокуратура Железнодорожного района г. Улан-Удэ провела проверку по обращению местной жительницы.

- Установлено, что в августе 2022 года ей позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником банка. С целью избежания уплаты налога с имеющихся сбережений, она порекомендовала потерпевшей перевести денежные средства на безопасные счета. Введенная в заблуждение заявительница поделила и перевела денежные средства в общем размере 220 тысяч рублей на два разных счета, - рассказали в прокуратуре Бурятии.

В прокуратуре смогли установить владельцев банковских счетов, которым ушли деньги потерпевшей жительницы республики.

- С целью восстановления ее прав прокурор района направил в суд два иска о взыскании сумм неосновательного обогащения к дропперам. Чайковский городской суд Пермского края исковые заявления прокурора удовлетворил. Их решения вступили в законную силу, - добавили в прокуратуре.

Уточним, что дропперами, или дропами (от английского drop — бросать, капать), называют подставных лиц, которые задействованы в нелегальных схемах по выводу средств с банковских карт. Они являются низшей кастой в системе мошенников.

Фото: loon.site