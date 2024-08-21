В Улан-Удэ задержали пьяного байкера

В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД задержали водителя мопеда, который был пьян. Байкера без мотошлема полицейские заметили вблизи популярного торгово-развлекательного центра. На требование об остановке парень не отреагировал и попытался скрыться во дворах многоквартирных домов, однако его удалось поймать.«За рулем мопеда «Альфа» находился 18-летний юноша, не имеющий прав. От молодого человека исходил запах алкоголя. Автоинспекторы предложили ему пройти освидетельствование. Результат показал 0,35 мг/л. Полицейским парень пояснил, что приехал покататься с друзьями, а во время встречи выпил баночку пива. В отношении нарушителя составлен административный протокол, решением суда он арестован на 10 суток. Мопед помещен на штрафстоянку», - рассказали в МВД Бурятии.Как отметили в полиции, всего с начала мотосезона сотрудники ГИБДД задержали 38 пьяных мотоциклистов, не имеющих прав либо их лишенных.Фото: МВД Бурятии