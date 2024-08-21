Происшествия 21.08.2024 в 11:14
Обвиняемый в теракте на БАМе сотрудничает со следствием
Он дал признательные показания
Обвиняемый в совершении теракта по заданию спецслужб Украины в Северомуйском тоннеле на БАМе дал признательные показания и сотрудничает со следствием, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Напомним, речь идет о подрыве двух железнодорожных составов с нефтепродуктами, следовавших по Байкало-Амурской магистрали, которые были совершены в ноябре 2023 года. По информации ФСБ России, теракт был подготовлен спецслужбами Украины.
Обвиняемый скрылся сразу после совершения преступления. Его место нахождения было установлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Мужчину задержали в Омской области 7 декабря. Террористом оказался 52-летний гражданин Беларуси.
Сейчас же, как отмечается, он «активно способствует расследованию уголовного дела, дает последовательные и признательные показания, добровольно участвует в следственных действиях».
Фото: скриншот видео РИА «Новости»
Напомним, речь идет о подрыве двух железнодорожных составов с нефтепродуктами, следовавших по Байкало-Амурской магистрали, которые были совершены в ноябре 2023 года. По информации ФСБ России, теракт был подготовлен спецслужбами Украины.
Обвиняемый скрылся сразу после совершения преступления. Его место нахождения было установлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Мужчину задержали в Омской области 7 декабря. Террористом оказался 52-летний гражданин Беларуси.
Сейчас же, как отмечается, он «активно способствует расследованию уголовного дела, дает последовательные и признательные показания, добровольно участвует в следственных действиях».
Фото: скриншот видео РИА «Новости»
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