В Бурятии троих школьников на одном мотоцикле сбила автоледи

Вчера днем в Кижингинском районе Бурятии 48-летняя водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер» сбила троих подростков на мотоцикле. Все школьники были травмированы.

- Выезжая со второстепенной дороги в селе Кижинга, женщина не предоставила преимущества в движении и совершила столкновение с мотоциклом «Рэйсер» под управлением 12-летнего школьника. В результате ДТП водитель мотоцикла и два 13-летних пассажира получили травмы различной степени тяжести, - рассказали в ГИБДД республики.

За передачу прав управления лицу, не имеющего такого права, административный протокол был составлен в отношении 45-летнего собственника мотоцикла, отца одного из пострадавших подростков.

Фото: ГИБДД РБ