65-летняя жительница Бурятии погибла в аварии

В Закаменском районе Бурятии произошло ДТП унесшее жизнь 65-летней женщины.

Машина, в которой она находилась в качестве пассажира, перевернулась.

- В лесном массиве в 20 км от села Санага в местности «Дабата» 38-летний водитель автомашины «УАЗ» не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате ДТП 65-летняя пассажир транспортного средства скончалась на месте происшествия, - прокомментировали в ГИБДД республики.

Также вчера перевернулись еще два автомобиля. Один из них – грузовик, у которого отказали тормоза в Иволгинском районе. Другой – 23-летний водитель «Ниссана» без прав. Он вылетел с дороги в 8 км от села Тапхар и перевернулся. Оба водителя были госпитализированы.

Фото: ГИДББ РБ