«Оперативник ФСБ» разорил пенсионерку из Бурятии

В полицию Заиграевского района поступило заявление о мошенничестве от 62-летней пенсионерки. Женщина рассказала, что ее обманули аферисты, и она перевела мошенникам более 2 миллионов рублей, 425 тысяч из которых – личные сбережения, а остальное – кредитные средства.Как сообщили в МВД Бурятии, мошенники обманули пенсионерку по схеме «вы финансируете террористов». С сельчанкой связался якобы директор школы, где она ранее работала, и сообщил о проводимой спецслужбами проверке. Далее по схеме диалог продолжил «оперативник ФСБ», который убедил женщину, что неизвестный с ее счетов переводит деньги на финансирование террористов: «Транш заморожен, но необходимо содействие в поимке преступника».Лже-представители Центрального банка заставили потерпевшую заполнить декларацию и перевыпустить единый лицевой счет (скачать приложение для бесконтактных переводов). Женщина перевела на «безопасные счета» мошенников 425 тысяч личных сбережений, а затем аферисты попросили ее исчерпать кредитный лимит.На протяжении нескольких дней злоумышленники направляли пенсионерку по банкам Улан-Удэ, где она брала займы в размере от 300 до 350 тысяч рублей. Менеджеры банка беседовали с женщиной о мошенничествах, но злоумышленники пригрозили сельчанке уголовной ответственностью за разглашение информации. Во всех банках потерпевшая говорила, что знает о схемах мошенничествах и берет деньги на личные нужды.Утром 19 августа лже-представитель Центрального банка сообщила сельчанке, что мошенники оформили на нее кредит в 400 тысяч рублей и переводят деньги на финансирование террористов. Поэтому ей надо срочно погасить заем и внести 400 тысяч на «безопасный счет». Пенсионерка позвонила своей племяннице и попросила 400 тысяч рубелей в долг. Родственница разобралась в сложившейся ситуации и объяснила тете, что та стала жертвой мошенников. Только тогда женщина связалась с бывшим директором школы и узнала, что никакой проверки спецслужб нет.Как отметили в МВД Бурятии, всего с начала года жители Заиграевского района отдали аферистам более 8 миллионов рублей.Фото: «Номер один»