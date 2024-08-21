Происшествия 21.08.2024 в 14:08
В Бурятии нашли еще один труп
Личность погибшего сейчас устанавливается
Текст: Андрей Константинов
Неподалеку от села Фофоново Кабанского района местные жители обнаружили тело мужчины. Как сообщает вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7», труп был найден на берегу Селенги.
Сейчас тело передано сотрудникам полиции, они устанавливают личность мужчины.
Напомним, 15 августа в лесу в нескольких километрах от села Елань Бичурского района были обнаружены скелетированные останки пожилого мужчины. Полиция просит граждан помочь установить личность погибшего.
Фото: «Номер один»
Сейчас тело передано сотрудникам полиции, они устанавливают личность мужчины.
Напомним, 15 августа в лесу в нескольких километрах от села Елань Бичурского района были обнаружены скелетированные останки пожилого мужчины. Полиция просит граждан помочь установить личность погибшего.
Фото: «Номер один»
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