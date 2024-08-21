Прокуратура взяла на контроль ДТП с тремя пострадавшими детьми в Бурятии

Прокуратура Республики Бурятия организовала проверку по факту ДТП с участием подростков. Все они сейчас находятся в больнице.

- Прокуратура республики проконтролирует результаты мероприятий, организованных полицией по ДТП с участием несовершеннолетних. В ходе проверки будет дана оценка деятельности органов системы профилактики по установлению причин и условий, повлекших ДТП, исполнению законодательства о безопасности дорожного движения и профилактике детского травматизма. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, - рассказали в прокуратуре республики.

Напомним, что днем 20 августа в селе Кижинга водитель автомобиля «Тойота Королла» нарушив ПДД не уступила дорогу мопеду «Рейсер» под управлением несовершеннолетнего и столкнулась с ним. В результате автоаварии получили телесные повреждения трое подростков 12-13 лет. Все они были госпитализированы.

- Напоминаем родителям о недопустимости управления транспортными средствами несовершеннолетними. Настоятельно рекомендуем провести беседы с детьми об ответственности за совершение данного правонарушения и его последствиях, - добавили в прокуратуре.

Фото: ГИБДД РБ