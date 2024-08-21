В Бурятии будут судить бывшего директора музея

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего директора Хоринского районного историко-краеведческого музея. Женщина обвиняется в служебном подлоге.Как рассказали в следственном ведомстве, в феврале 2023 года директор от лица музея заключила контракт с коммерческой организацией на поставку технического оборудования. Однако подрядчик не выполнил все обязательства - не поставил одну музейную витрину и не установил подсветку в двадцати других витринах.«Действуя из личной заинтересованности, а также в угоду материальным интересам контрагента, директор подписала акт об оказании услуг, в который были внесены заведомо ложные сведения о выполнении подрядчиком всех условий контракта. На основании этого документа на счета коммерческой организации были перечислены все средства, предусмотренные договором. Своими действиями женщина причинила ущерб казне на общую сумму более 220 тыс. рублей. Факт отсутствия оборудования был выявлен позднее при проведении инвентаризации новым директором музея, которая сообщила о недостаче. Лишь после этого подрядчик возместил ущерб и выполнил работы в полном объеме», - сообщили в Следственном комитете.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: «Номер один»