Происшествия 21.08.2024 в 15:44

В Улан-Удэ 17-летняя девушка сбежала из диспансера

Её объявили в розыск
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ 17-летняя девушка сбежала из диспансера
Полиция Улан-Удэ разыскивает 17-летнюю Антонину Гасанову. Утром 20 августа она покинула профильное медицинское учреждение на ул. Рабочая. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Ранее неоднократно уходила.

Приметы: европейской внешности, на вид 16-17 лет, рост 158 сантиметров, худощавого телосложения, волосы каштановые, глаза карие.

Была одета: черная мастерка с надписью белого цвета, синие джинсы, белые кроссовки.

При наличии информации о разыскиваемой или ее местонахождении МВД Бурятии просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8 (3012) 29-56-71, 8 (3012) 29-58-02, 8 (3012) 29-58-73 или 102.

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ЗУРХАЙ
с 21 по 27 августа

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