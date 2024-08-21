В Улан-Удэ 17-летняя девушка сбежала из диспансера

Полиция Улан-Удэ разыскивает 17-летнюю Антонину Гасанову. Утром 20 августа она покинула профильное медицинское учреждение на ул. Рабочая. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Ранее неоднократно уходила.Приметы: европейской внешности, на вид 16-17 лет, рост 158 сантиметров, худощавого телосложения, волосы каштановые, глаза карие.Была одета: черная мастерка с надписью белого цвета, синие джинсы, белые кроссовки.При наличии информации о разыскиваемой или ее местонахождении МВД Бурятии просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8 (3012) 29-56-71, 8 (3012) 29-58-02, 8 (3012) 29-58-73 или 102.