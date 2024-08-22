Житель Улан-Удэ оценил свою минутную помощь знакомому в 110 тысяч

Житель Улан-Удэ, помогал знакомому оформить кредитную карту на телефоне, однако деньги перевел на свой счет. За кражу с банковской карты он получил срок.

Как рассказали в прокуратуре республики, ранее мужчина уже был судим.

- В судебном заседании установлено, что в марте 2024 года к ранее судимому за совершение тяжких преступлений мужчине обратился знакомый с просьбой помочь оформить в мобильном приложении кредитную карту. Получив в свое распоряжение телефон, подсудимый оформил кредитную карту на имя потерпевшего и перевел денежные средства в размере 110 тыс. рублей на свой счет, - прокомментировали в ведомстве.

Суд назначил виновному 3 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Фото: loon.site