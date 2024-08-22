Оператора связи в Бурятии оштрафовали на 600 тысяч рублей

В очередной раз оператора связи в Бурятии привлекли к ответственности и оштрафовали на 600 тысяч рублей. В нарушение закона оператор, принявший звонок с подменного номера, не предпринял мер к его блокировке.

- По версии следствия, в сентябре 2023 года жительнице Кяхты поступил звонок от неустановленного лица, который представился сотрудником банка. Злоумышленник обманным путем выведал у женщины необходимые сведения и попытался войти в личный кабинет Госуслуг. В результате этого доступ к личному кабинету потерпевшей на сайте Госуслуг был заблокирован. При этом звонивший использовал подменный номер телефона.

В нарушение закона оператор связи, принявший звонок с подменного номера, не предпринял мер к его блокировке, - рассказали в прокуратуре республики.

В связи с этим по постановлению прокурора района оператор связи привлечен к административной ответственности за неисполнение обязанности по РФ в области связи. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 600 тыс. рублей.

Фото: loon.site