В Бурятии водитель погиб от столкновения с деревом

Вчера вечером, 21 августа, в Окинском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. От наезда на дерево водитель получил серьезные травмы и немного позднее скончался в больнице.

- 52-летний водитель автомобиля «Тойота Карина» следовал по автодороге «Орлик-Хужиры». В 15 км от села Орлик, в местности «Эра», он не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим наездом на дерево, - рассказали в ГИБДД республики.

В результате аварии водитель получил тяжелые травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение. Чуть позже он скончался.

Фото: ГИБДД РБ