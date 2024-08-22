Происшествия 22.08.2024 в 10:34
В Бурятии водитель погиб от столкновения с деревом
Мужчина не справился с управлением
Текст: Елена Кокорина
Вчера вечером, 21 августа, в Окинском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. От наезда на дерево водитель получил серьезные травмы и немного позднее скончался в больнице.
- 52-летний водитель автомобиля «Тойота Карина» следовал по автодороге «Орлик-Хужиры». В 15 км от села Орлик, в местности «Эра», он не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим наездом на дерево, - рассказали в ГИБДД республики.
В результате аварии водитель получил тяжелые травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение. Чуть позже он скончался.
Фото: ГИБДД РБ