Происшествия 22.08.2024 в 10:44

В селе Бурятии 5-летний малыш на тракторе наехал на старшего брата

Дети остались без присмотра родителей
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Текст: Елена Кокорина
В селе Бурятии 5-летний малыш на тракторе наехал на старшего брата

Вчера днем, 21 августа, в Джидинском районе Бурятии произошел несчастный случай с двумя братьями-дошкольниками. Оба малыша остались без присмотра родителей.

- Около 13 часов дня в селе Оер 5-летний мальчик залез в трактор, стоящий во дворе дома, и привел его в движение. В результате чего транспортное средство совершило наезд на его 7-летнего брата. Мальчик с травмами госпитализирован в медицинское учреждение. В настоящий момент по факту произошедшего сотрудниками полиции проводится проверка, - рассказали в ГИБДД республики.

В Госавтоинспекции призывают родителей не оставлять в свободном доступе ключи от транспортных средств, а также сообщают, что за сутки на территории республики было выявлено 327 нарушений ПДД. Отстранены от права управления транспортным средством 20 нетрезвых водителей. С 21 на 22 августа на дорогах республики зарегистрировано 17 аварий с механическими повреждениями ТС, в том числе одно ДТП с погибшим.

Фото: ГИБДД РБ

 

 

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