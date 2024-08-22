Происшествия 22.08.2024 в 11:57
«Я не верю, что папа мог застрелить»
В Новосибирске умершего бизнесмена начали судить за убийство 19-летней давности
Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирске начался суд над умершим предпринимателем Виктором Х. Его обвиняют в убийстве грузинского бизнесмена, которое было совершено 19 лет назад. Раскрыть «висяк» следователям помогла старая куртка, которая пылилась в вещдоках. Подробнее - в материале КП-Новосибирск.
Преступление произошло вечером 12 октября 2005 года в гараже на улице Тимирязева. Тело 45-летнего бизнесмена Руслана Г. с огнестрельными ранениями утром нашел сын, он же вызвал полицию. В СМИ тогда называли убийство заказным, а жертву представляли как влиятельного члена грузинской диаспоры.
С места опера изъяли охотничье ружье «Иж» и гильзы. Рядом нашли нетронутый золотой слиток. Было понятно, что это не просто ограбление. Оперативники стали отрабатывать версии о мести конкурентов, допрашивали партнеров. В том числе – Виктора Х., который, судя по информации из интернета, торговал металлами. Дома у него провели обыск, но не нашли доказательств причастности к убийству.
- Папа даже сдавал тест на полиграфе. Было несколько экспертиз, ни одна не доказала его виновность, и папу отпустили, он проходил свидетелем, – рассказал сын обвиняемого.
По горячим следам дело раскрыть не удалось. Про убитого бизнесмена забыли. Следователи вернулись к этому делу только в 2022 году. Сначала изучили улики. В них была в том числе куртка Виктора Х. На ней обнаружили следы выстрела, по некоторым данным - капсюльной смеси.
- Ее изъяли во время обыска в 2005 году у него дома. В 2022 году следователи провели химическую экспертизу следов на куртке, были обнаружены вещества, которые выделяются при выстреле из огнестрельного оружия, – рассказала Дарья Нестерова, помощник прокурора Заельцовского района. – Так, следствие вышло на Виктора Х., но оказалось, что мужчина в 2021 году умер в возрасте 70 лет.
По версии следствия, Виктор занял 4 миллиона рублей у Руслана, вскоре тот потребовал отдать долг или передать долю в бизнесе. Тогда коммерсант решился на убийство, чтобы не платить долг. После экспертизы в 2022 году сотрудники СКР завершили многолетнее расследование и обвинили Виктора Х. в убийстве из корыстных побуждений посмертно.
Суд начался спустя 19 лет после убийства грузинского бизнесмена. Так как ответчик умер, вместо него на заседание пришел сын. Он заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности.
- Я не понимаю, как такое дело могло дойти до суда. Все сроки давности уже вышли. Все эксперты по делу отрицают конкретику, ни один из них не дал однозначного ответа, что отец виновен. Следов пороха на куртке нет, они испарились со временем. Остались лишь следы капсюльного состава, которых в природе всего два вида: оржавляющий и неоржавляющий. Это примерно как судить за изнасилование по половому признаку, ведь пола тоже два: мужской и женский. Я не верю, что папа мог застрелить человека, – сообщил сын обвиняемого. – Последние 10 лет жизни отец тяжело болел, набрал кредиты в банках, у него остались долги. Я не стал принимать от него наследство, но в этом деле меня почему-то сделали гражданским ответчиком.
Это значит, что если суд признает коммерсанты виновным, то моральный вред его семье должен будет выплачивать сын преступника.
Родственники убитого предпринимателя решили пока воздержаться от комментариев. Следующее заседание суда назначено на 29 августа.
Комментарий юриста
Будет ли отвечать сын за грехи отца? КП-Новосибирск обратились за комментарием к адвокату Константину Зиновьеву:
- Максимальный срок давности привлечения к уголовной ответственности составляет 15 лет (кроме преступлений вроде терроризма или геноцида). Сама по себе смерть также является основанием для прекращения судебного преследования. Однако в 2011 году Конституционный суд РФ постановил, что и смерть подсудимого также не является безусловным автоматическим основанием для прекращения дела. Для этого необходимо согласие родственников подсудимого, – сообщил КП-Новосибирск адвокат Константин Зиновьев.
Сын обвиняемого вправе настаивать на продолжении рассмотрения дела в суде, даже если Виктор уже умер. Это дает право доказать, что человек был чист и невиновен. Если же суд определит вину Виктора в убийстве, то может заставить сына выплатить моральный вред родным убитого Руслана. Но и здесь есть нюанс.
- Если наследство сыном не было принято, то гражданские права и обязанности, в том числе обязанность возместить имущественный и моральный вред, не переходят родственникам подсудимого, - прокомментировал адвокат Константин Зиновьев.
Золотой слиток пропал...
Судьба золотого слитка, изъятого из гаража убитого бизнесмена, стала отдельной историей. По данным пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области, в 2006 году золотой вещдок передали на хранение майору полиции.
После этого золотой слиток пропал, а через четыре года оперуполномоченный был уволен из полиции в связи с выходом на пенсию. Источник КП-Новосибирск рассказал, что мужчина умер несколько лет назад. Материалы служебной проверки МВД были направлены в СУ СКР по Новосибирской области.
Преступление произошло вечером 12 октября 2005 года в гараже на улице Тимирязева. Тело 45-летнего бизнесмена Руслана Г. с огнестрельными ранениями утром нашел сын, он же вызвал полицию. В СМИ тогда называли убийство заказным, а жертву представляли как влиятельного члена грузинской диаспоры.
С места опера изъяли охотничье ружье «Иж» и гильзы. Рядом нашли нетронутый золотой слиток. Было понятно, что это не просто ограбление. Оперативники стали отрабатывать версии о мести конкурентов, допрашивали партнеров. В том числе – Виктора Х., который, судя по информации из интернета, торговал металлами. Дома у него провели обыск, но не нашли доказательств причастности к убийству.
- Папа даже сдавал тест на полиграфе. Было несколько экспертиз, ни одна не доказала его виновность, и папу отпустили, он проходил свидетелем, – рассказал сын обвиняемого.
По горячим следам дело раскрыть не удалось. Про убитого бизнесмена забыли. Следователи вернулись к этому делу только в 2022 году. Сначала изучили улики. В них была в том числе куртка Виктора Х. На ней обнаружили следы выстрела, по некоторым данным - капсюльной смеси.
- Ее изъяли во время обыска в 2005 году у него дома. В 2022 году следователи провели химическую экспертизу следов на куртке, были обнаружены вещества, которые выделяются при выстреле из огнестрельного оружия, – рассказала Дарья Нестерова, помощник прокурора Заельцовского района. – Так, следствие вышло на Виктора Х., но оказалось, что мужчина в 2021 году умер в возрасте 70 лет.
По версии следствия, Виктор занял 4 миллиона рублей у Руслана, вскоре тот потребовал отдать долг или передать долю в бизнесе. Тогда коммерсант решился на убийство, чтобы не платить долг. После экспертизы в 2022 году сотрудники СКР завершили многолетнее расследование и обвинили Виктора Х. в убийстве из корыстных побуждений посмертно.
Суд начался спустя 19 лет после убийства грузинского бизнесмена. Так как ответчик умер, вместо него на заседание пришел сын. Он заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности.
- Я не понимаю, как такое дело могло дойти до суда. Все сроки давности уже вышли. Все эксперты по делу отрицают конкретику, ни один из них не дал однозначного ответа, что отец виновен. Следов пороха на куртке нет, они испарились со временем. Остались лишь следы капсюльного состава, которых в природе всего два вида: оржавляющий и неоржавляющий. Это примерно как судить за изнасилование по половому признаку, ведь пола тоже два: мужской и женский. Я не верю, что папа мог застрелить человека, – сообщил сын обвиняемого. – Последние 10 лет жизни отец тяжело болел, набрал кредиты в банках, у него остались долги. Я не стал принимать от него наследство, но в этом деле меня почему-то сделали гражданским ответчиком.
Это значит, что если суд признает коммерсанты виновным, то моральный вред его семье должен будет выплачивать сын преступника.
Родственники убитого предпринимателя решили пока воздержаться от комментариев. Следующее заседание суда назначено на 29 августа.
Комментарий юриста
Будет ли отвечать сын за грехи отца? КП-Новосибирск обратились за комментарием к адвокату Константину Зиновьеву:
- Максимальный срок давности привлечения к уголовной ответственности составляет 15 лет (кроме преступлений вроде терроризма или геноцида). Сама по себе смерть также является основанием для прекращения судебного преследования. Однако в 2011 году Конституционный суд РФ постановил, что и смерть подсудимого также не является безусловным автоматическим основанием для прекращения дела. Для этого необходимо согласие родственников подсудимого, – сообщил КП-Новосибирск адвокат Константин Зиновьев.
Сын обвиняемого вправе настаивать на продолжении рассмотрения дела в суде, даже если Виктор уже умер. Это дает право доказать, что человек был чист и невиновен. Если же суд определит вину Виктора в убийстве, то может заставить сына выплатить моральный вред родным убитого Руслана. Но и здесь есть нюанс.
- Если наследство сыном не было принято, то гражданские права и обязанности, в том числе обязанность возместить имущественный и моральный вред, не переходят родственникам подсудимого, - прокомментировал адвокат Константин Зиновьев.
Золотой слиток пропал...
Судьба золотого слитка, изъятого из гаража убитого бизнесмена, стала отдельной историей. По данным пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области, в 2006 году золотой вещдок передали на хранение майору полиции.
После этого золотой слиток пропал, а через четыре года оперуполномоченный был уволен из полиции в связи с выходом на пенсию. Источник КП-Новосибирск рассказал, что мужчина умер несколько лет назад. Материалы служебной проверки МВД были направлены в СУ СКР по Новосибирской области.
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