Мошенники ловко оформляют кредиты на старые симки жителей Бурятии

В Улан-Удэ зарегистрирован очередной случай мошенничества с использованием мобильного номера, которым владелец перестал пользоваться несколько лет назад. Потерпевшим оказался 58-летний горожанин.

Мужчина обратился с заявлением о мошенничестве в полицию.

- Он рассказал, что узнал об имеющемся долге в банке, где несколько лет назад брал кредит, от менеджера, который позвонил ему и потребовал оплаты задолженности по кредиту.

В ходе разбирательства выяснилось, что в мае текущего года кредит на сумму почти 800 тысяч рублей был оформлен через мобильное приложение банка, привязанное к старому номеру телефона, которым владелец перестал пользоваться 7 лет назад. Номер телефона за эти годы сменил несколько владельцев, т.к. операторы связи блокируют неиспользуемые номера спустя несколько месяцев, затем перепродают другому человеку, - рассказали в МВД республики.

В полиции установили, что аферисты, оформив кредит, расплачивались полученными денежными средствами через личный кабинет потерпевшего.

- Они приобретали продукты питания в Казани, расплачивались на заправке в Новосибирске, переводили деньги в Ростовскую область, конвертировали деньги в иностранную валюту и отправляли переводами в страну СНГ и снимали наличные, - добавили в МВД.

Возбуждено уголовное дело и проводится расследование.

В полиции призывают граждан принимать меры по сохранности своих персональных данных.

- Если вы перестаете пользоваться номером мобильного телефона, то отключайте банковские сервисы, привязки к личным кабинетам в социальных сетях и на почтовых аккаунтах. Мошенники, заполучив ваш прежний номер телефона, путем несложных манипуляций могут получить доступ к личным кабинетам, где не была произведена смена номера телефона.

Фото: loon.site