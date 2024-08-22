Почти кило марихуаны улан-удэнец припрятал в пластиковые бутылки

На перегоне «Медведчиково-Саянтуй» сотрудники Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте задержали жителя Улан-Удэ с марихуаной. Он припрятал ее в пластиковые бутылки.

- При задержании у 29-летнего мужчины находился мешок с тремя пластиковыми бутылками. В двух бутылках объемом по 2 литра и одной пятилитровой находилась растительная масса с признаками наркотического средства. Он рассказал, что в бутылках находится марихуана, которую он собрал на поле в Тарбагатайском районе для собственного употребления, без цели сбыта. Согласно экспертизе, изъятое – марихуана весом 819 грамм, - рассказали полицейские.

Следователем транспортной полиции возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

Фото: Транспортная полиция Прибайкалья