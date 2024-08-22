В Бурятии катер перевернулся на Байкале после столкновения с бревном

Бурятская транспортная прокуратура занялась происшествием с катером, которое случилось на Байкале в районе села Новый Энхалук.«Установлено, что 21 августа местный житель незаконно предоставлял развлекательные услуги гражданам по прокату водных аттракционов с использованием катера «Амур». Катер с судоводителем перевернулся в результате столкновения с бревном. Пассажиры не пострадали», - сообщили в надзорном ведомстве.Фото: «Номер один»