Происшествия 22.08.2024 в 13:03
В Бурятии катер перевернулся на Байкале после столкновения с бревном
В происшествии сейчас разбирается прокуратура
Текст: Андрей Константинов
Бурятская транспортная прокуратура занялась происшествием с катером, которое случилось на Байкале в районе села Новый Энхалук.
«Установлено, что 21 августа местный житель незаконно предоставлял развлекательные услуги гражданам по прокату водных аттракционов с использованием катера «Амур». Катер с судоводителем перевернулся в результате столкновения с бревном. Пассажиры не пострадали», - сообщили в надзорном ведомстве.
Фото: «Номер один»
«Установлено, что 21 августа местный житель незаконно предоставлял развлекательные услуги гражданам по прокату водных аттракционов с использованием катера «Амур». Катер с судоводителем перевернулся в результате столкновения с бревном. Пассажиры не пострадали», - сообщили в надзорном ведомстве.
Фото: «Номер один»