Происшествия 22.08.2024 в 13:03

В Бурятии катер перевернулся на Байкале после столкновения с бревном

В происшествии сейчас разбирается прокуратура
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии катер перевернулся на Байкале после столкновения с бревном
Бурятская транспортная прокуратура занялась происшествием с катером, которое случилось на Байкале в районе села Новый Энхалук.

«Установлено, что 21 августа местный житель незаконно предоставлял развлекательные услуги гражданам по прокату водных аттракционов с использованием катера «Амур». Катер с судоводителем перевернулся в результате столкновения с бревном. Пассажиры не пострадали», - сообщили в надзорном ведомстве.

Фото: «Номер один»

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ЗУРХАЙ
с 21 по 27 августа

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