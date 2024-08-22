Жителям Бурятии рассказали, как правильно спасать утопающих. Спасать тонущего человека можно, только будучи уверенным в своих силах и навыках.

- К сожалению, никто не застрахован от несчастных случаев на воде. Нарушение правил безопасности, купание в необорудованных местах или в нетрезвом состоянии могут привести к трагедии. Спасать тонущего человека можно, только если Вы уверены в своих силах и навыках. Вы должны уметь плавать, нырять и знать методы транспортировки утопающего, - подчеркнули спасатели.

Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы рассказали, что делать, если вы стали свидетелем того, как человек начал тонуть:

- Привлеките внимание окружающих! Крикните, что человеку нужна помощь, и попросите кого-нибудь вызвать спасателей и скорую помощь по номеру 112;

- Бросьте утопающему спасательные средства: если под рукой есть спасательный круг, «конец Александрова» или резиновая камера, бросьте их близко к тонущему;

- Подплывайте к утопающему только сзади;

- Не давайте утопающему схватиться за вас! Он может утянуть вас на дно. Если человек пытается зацепиться, разверните его к себе спиной. Если не удается избавиться от захвата, наберите воздуха и нырните под воду, в этом случае утопающий вас отпустит;

Также спасатели рассказали о четырех основных способах транспортировки утопающего к берегу:

1. За голову: переведите тонущего в положение на спину, поддерживая его лицо ладонями и держа над водой. Плывите к берегу на спине.

2. За руки: подплывите сзади, стяните локти тонущего назад за спину, прижав его к себе, и плывите к берегу вольным стилем.

3. Под руку: подплывите сзади, быстро подсуньте свою руку под его руку, другую руку возьмите выше локтя, прижмите к себе и плывите к берегу на боку.

4. Без сознания: плывите на боку, тяните пострадавшего за волосы или воротник одежды.

- Во время транспортировки следите, чтобы нос и рот утопающего всегда находились над поверхностью воды. В критических ситуациях ваша быстрая реакция и знания могут спасти жизнь, - сказали спасатели.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации за помощью можете обратиться по номеру единой службы спасения «112».

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС