Житель Бурятии отсудил у турбазы ущерб за сгоревший автомобиль

«Огонь повредил часть котельной площадью 60 кв. м, полностью уничтожил строящееся здание площадью 80 кв. м, повреждения получила кровля склада. Огонь также повредил находившиеся рядом пять автомобилей. Пострадавших и погибших нет», - сообщили в агентстве.





Примерно год назад на одной из турбаз, расположенной у побережья Байкала, случился пожар. С тех пор утекло много воды и прошло немало судебных заседаний. Тяжбы завершились лишь относительно недавно. В итоге один из туристов сумел доказать, что владелец турбазы должен ему приличную сумму денег за ущерб, причиненный огнем.Утром 23 июля пожарным поступило сообщение о возгорании надворных построек на территории гостевого дома «Синдбад» в поселке Усть-Баргузине.«На момент прибытия пожарных горели котельная отеля, складские помещения и недостроенное брусовое здание. Отдыхающие и сотрудники отеля смогли эвакуироваться самостоятельно», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Во время пожара внутри склада находились газовые баллоны, о которых пожарных сразу предупредили сотрудники гостевого дома. Несмотря на угрозу для жизни, пожарные незамедлительно вынесли их, чтобы предотвратить взрыв.К борьбе с огнем привлекались 11 пожарных и четыре автоцистерны. Им помогал сотрудник и была задействована спецтехника Усть-Баргузинского лесхоза.По предварительным данным, причиной возгорания стало неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.Из пяти пострадавших в пожаре авто нам известна судьба лишь одного, принадлежащего гражданину К. Он обратился в суд с иском к предпринимателю, владеющему горевшей турбазой, требуя компенсацию ущерба в размере 231 500 рублей.Представитель К. в суде рассказала о его требованиях более подробно.«Оплату за проживание истец произвел ответчику. В информационных сведениях о базе отдыха «Синдбад» отражены сведения о наличии бесплатной неохраняемой парковки на территории, указан телефон ответчика. Полное возмещение вреда предполагает восстановление поврежденного имущества до состояния, в котором оно находилось до нарушения права. При этом на потерпевшего не может быть возложено бремя самостоятельного поиска деталей, узлов и агрегатов с той же степенью износа, что и у подлежащих замене. Неосновательного обогащения собственника транспортного средства не происходит, даже если в результате замены поврежденных деталей, узлов и агрегатов его стоимость выросла».Представитель владельца базы, конечно, возражал против иска. Он рассказал, что К. предлагали решить вопрос мирным путем, отремонтировав его авто силами ответчика. Но К. такой вариант не устроил.Взглянули в суде и на судебную экспертизу, которую также ставил под сомнение представитель владельца базы. В документе подробно расписано, как именно пострадала машина.«Повреждено: фара левая, фонарь задний левый, декоративная решетка обтекателя передняя, уплотнитель переднего левого бокового стекла, зеркало наружное правое, уплотнитель стекла переднего левого наружного, полоска передняя передней левой двери, полоска верхняя передней левой двери, держатель основания антенны, уплотнитель стекла заднего наружного левого, защитная пленка двери задней левой, молдинг передний задней левой двери, облицовка наружная двери задней левой, полоска верхняя задней левой двери, молдинг задний задней левой двери, спойлер крышки багажника, бампер задний. Стоимость восстановительного ремонта повреждений автомобиля «Тойота Рактис», возникших при пожаре, составит 231 500 рублей».В итоге суд первой инстанции решил удовлетворить иск частично. С владельца гостиницы решено было взыскать 231 500, моральный вред – стандартные 10 000 рублей, судебные расходы – 3 500. Кроме того, суд добавил к этим суммам еще и солидный штраф – более 120 тыс. рублей. Что для базы отдыха, пострадавшей от пожара, весьма солидная сумма.Поэтому, как и следовало ожидать, проигравшая сторона отправилась обжаловать решение в Верховный суд Бурятии. Впрочем, судебная коллегия Верховного суда не стала менять решение первой инстанции, оставив его в том же виде.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС