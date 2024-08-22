Происшествия 22.08.2024 в 15:25

Прокуратура Бурятии разберется в деле о травмированном трактором ребенке

7-летний малыш угодил под колеса техники в ограде дома
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Текст: Елена Кокорина
Прокуратура Бурятии разберется в деле о травмированном трактором ребенке

В Бурятии прокуратура взяла на контроль дело о несовершеннолетнем мальчике, на которого в Джидинском районе наехал трактор. В ведомстве установят все обстоятельства травмирования ребенка.

- Прокуратура республики контролирует ход и результаты проверочных мероприятий, организованных сотрудниками ГИБДД по сообщению о травмировании ребенка в селе Оёр. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка деятельности субъектов системы профилактики на предмет выяснения причин и условий, повлекших травмирование несовершеннолетнего. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - рассказали в ведомстве.

Напомним, что несчастный случай произошел 21 августа, в селе Оёр Джидинского района. Малолетних детей родители оставили без присмотра. 5-летний мальчик залез в трактор, завел его и случайно наехал на своего 7-летнего брата.
Трактор стоял в ограде дома с ключами в зажигании. У пострадавшего ребенка врачи предварительно диагностировали сложный перелом бедра. Санавиацией он был доставлен в Детскую республиканскую клиническую больницу г. Улан-Удэ.

 Фото: ГИБДД РБ

 

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