В Улан-Удэ парень обворовал кафе

В полицию Улан-Удэ с заявлением о краже обратилась сотрудница одного из кафе на Мелькомбинате. Женщина рассказала, что вечером в заведение зашла компания молодых людей. Парни заказали еду и попросили сотрудницу разогреть её, для чего она отлучилась на кухню. Спустя пару минут женщина вернулась и обнаружила, что клиенты ушли, а вместе с ними исчезли все наличные из кассы – более 8 тысяч рублей.«Оперативники уголовного розыска установили и задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался 23-летний горожанин. Задержанный пояснил, что во время прогулки с друзьями они проголодались и заглянули в кафе. Умысел на кражу возник у него случайно – когда сотрудница отлучилась, парень обошел барную стойку и забрал наличные из незакрытой кассы», - рассказали в МВД Бурятии.В полиции уточнили, что подозреваемый нигде не работает, ранее уже был судим за имущественное преступление. По факту кражи возбуждено уголовное дело.Фото: МВД Бурятии