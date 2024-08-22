Происшествия 22.08.2024 в 16:28

Раненый ножом житель Бурятии истек кровью

В улусе Бортой пьянка односельчан закончилась дракой и поножовщиной
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Текст: Андрей Константинов
Раненый ножом житель Бурятии истек кровью
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

Как рассказали в следственном ведомстве, днем 27 мая в улусе Бортой обвиняемый в доме у приятеля распивал спиртное с компанией знакомых односельчан. Позже с одним из них на фоне алкогольного опьянения у мужчины произошла ссора, переросшая в потасовку. В её ходе злоумышленник выхватил из кармана нож и ударил им в бедро противнику. Поученная рана вызвала обильную кровопотерю, в результате потерпевший истек кровью и почти сразу умер.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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