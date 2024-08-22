Раненый ножом житель Бурятии истек кровью

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.Как рассказали в следственном ведомстве, днем 27 мая в улусе Бортой обвиняемый в доме у приятеля распивал спиртное с компанией знакомых односельчан. Позже с одним из них на фоне алкогольного опьянения у мужчины произошла ссора, переросшая в потасовку. В её ходе злоумышленник выхватил из кармана нож и ударил им в бедро противнику. Поученная рана вызвала обильную кровопотерю, в результате потерпевший истек кровью и почти сразу умер.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: Следственный комитет Бурятии