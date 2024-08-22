Происшествия 22.08.2024 в 17:45

Пожар в заброшенной двухэтажке потушили в Улан-Удэ

Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем
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Текст: Андрей Константинов
Пожар в заброшенной двухэтажке потушили в Улан-Удэ
Пожар произошел накануне вечером в расселенной двухэтажке на улице Боевой В Улан-Удэ. Очаг возгорания обнаружили в одной из пустующих квартир на втором этаже.

«Пожар оперативно ликвидировали силами 23 огнеборцев и 8 единиц техники. Никто не пострадал», - сообщили в МЧС Бурятии.


По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Фото: МЧС Бурятии
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