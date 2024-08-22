Пожар в заброшенной двухэтажке потушили в Улан-Удэ

«Пожар оперативно ликвидировали силами 23 огнеборцев и 8 единиц техники. Никто не пострадал», - сообщили в МЧС Бурятии.







Пожар произошел накануне вечером в расселенной двухэтажке на улице Боевой В Улан-Удэ. Очаг возгорания обнаружили в одной из пустующих квартир на втором этаже.По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.Фото: МЧС Бурятии